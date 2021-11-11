القبة تسجل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 08:34 صباحا
انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في طبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، أمس الأربعاء.

وأظهرت التحاليل سلبية عينتين، إضافة إلى حالة اشتباه وشفاء ثلاثة مصابين حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجعت أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في القبة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعدما كانت تسجل ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من مطلع شهر سبتمبر، حينها ناشدت إدارة الخدمات الصحية الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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