المنفي يتوجه إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

توجّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء، إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، المزمع عقده الجمعة.

ومن على متن الطائرة المتجهة إلى باريس، قالت ‏‏‏المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، إن المنفي يرأس وقد ليبيا الذي يضم رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضحت وهيبة أن المنفي سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية الليبية بنجاح، وضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها لإنجاح خطة ليبيا إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

- رئيسة الحكومة التونسية تشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا

- كامالا هاريس عن مشاركتها في مؤتمر باريس: نريد إثبات الدعم الأميركي لليبيين

- «مؤتمر باريس».. هل يضيف جديدا لمسار الوضع الليبي؟

- بايدن وماكرون يؤكدان أهمية مؤتمر باريس حول ليبيا

يُنظِّم الرئيس الفرنسي مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا الجمعة، في باريس لإعطاء «دفع» أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدُّد التوتر بين المعسكرين المتنافسين في البلاد.

ويهدف المؤتمر، وهو الثالث الذي تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ العام 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، بحسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا في طرابلس قبل أيام.