إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية

من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 27 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية، وذلك وفق قرار حمل رقم 537 لسنة 2021، نشره المركز الإعلامي لرئيس الحكومة على «فيسبوك».

جاء ذلك، بعدما خاطب وزير الصناعة والتجارة رئيس الحكومة بتاريخ 4 نوفمبر الجاري لإعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على كاهل المواطن، وفق منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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ويهدف القرار إلى «تشجيع أدوات الاستيراد على زيادة وارداتها من السلع الغذائية ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي والاحتياجات اللازمة للسوق المحلي وتغطية الطلب على السلع».

وفي بيان آخر، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على «فيسبوك» أن رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليماته بإعفاء كافة الأدوية الموردة من الضرائب، وشدد على رئيس جهاز الحرس البلدي على ضرورة متابعة ضبط الأسعار.

الدبيبة يتفقد أسعار السلع الأساسية بمدينة طرابلس

جاء ذلك على هامش تفقد الدبيبة، مساء الأربعاء، عددًا من المحلات التجارية والمخابز، وذلك لمعرفة الأسعار وتوفر المواد المختلفة، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

واستمع الدبيبة خلال الزيارة لملاحظات المواطنين بشأن الجودة والأسعار وتوفرها. كما تابع بأحد المخابز كيفية متابعة الأوزان والأسعار باعتبار أن الخبز أحد المواد الأساسية، بالإضافة إلى متابعة- من خلال زيارته إحدى الصيدليات- طرق شراء الأدوية وبيعها ومدى مطابقتها للمواصفات.

ورافق رئيس الحكومة في جولته وزيرا الشباب والحكم المحلي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس جهاز الحرس البلدي.

رئيس الوزراء يتفقد أسعار السلع الأساسية بمدينة طرابلس (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس الوزراء يتفقد أسعار السلع الأساسية بمدينة طرابلس (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس الوزراء يتفقد أسعار السلع الأساسية بمدينة طرابلس (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس الوزراء يتفقد أسعار السلع الأساسية بمدينة طرابلس (صفحة الحكومة على فيسبوك)