اتفاقية شراكة بين «ليبيا للاتصالات والتقنية» و«هاتف ليبيا»

جانب من توقيع اتفاقية شراكة بين «ليبيا للاتصالات والتقنية» و«هاتف ليبيا» (الإنترنت)

وقعت شركتا «ليبيا للاتصالات والتقنية» و«هاتف ليبيا»، اتفاقية شراكة جديدة، اليوم الأربعاء، من شأنها إحداث طفرة نوعية في الخدمات المقدمة من كليهما تجاه مشتركيهما، جودة وانتشارًا، وفق بيان مشترك.

جاءت الاتفاقية على هامش فعاليات معرض (تقنية 2021)، بداخل جناح شركة هاتف ليبيا، الشريك الاستراتيجي لخدمات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، حيث جرى توقيعها من قبل عبد الباسط السنوسي رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، ومحمد بالرأس علي رئيس مجلس إدارة هاتف ليبيا.

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وتقوم الاتفاقية على الاستثمار المشترك في شبكات الوصول بكل التقنيات المتاحة عبر تنفيذ مشروع مشترك تابع للشركتين، لتقديم خدمات إنترنت وخدمات مكالمات صوتية IMS/VOBB وخدمات IPTV عبر الشبكات السلكية بتقنيات FTTx، تضمن جودة عالية للأفراد والشركات في مختلف المدن والمناطق الليبية.