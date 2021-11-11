اتفاق تجاري بين مجلس الأعمال الليبي وغرفة التجارة التشادية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 12:23 صباحا
وزير الاقتصاد والتجارة بحث خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل المناطق الحرة مع وفد تشادي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وقع مجلس رجال الأعمال الليبي وغرفة التجارة بجمهورية تشاد، الأربعاء، مذكرة اتفاق تجاري، بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب، وفق بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وعدد من رجال الأعمال.

- ضبط شاحنة وقود في تازربو قبل تهريبها إلى تشاد
- تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

والتقى الحويج على هامش مراسم التوقيع وفد جمهورية تشاد، حيث استعرض خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل المناطق الحرة، وتنشيط تجارة العبور؛ بهدف توطين الصناعات وتنويع الاقتصاد الوطني، وطرح فرص استثمارية واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي تساهم في تحقيق التنمية المكانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
المشري يبحث مع إردوغان في أنقرة مجريات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري
رياضة محلية
ولي العهد الأردني يحضر تدريبات لقوات الصاعقة المصرية بقاعدة «المشير طنطاوي»
عربى
بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الغابون
رياضة محلية
باريس تستضيف الجمعة مؤتمرا دوليا لدعم الانتخابات في ليبيا
ليبيا
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
المنفي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية
ليبيا
بيع سوارين لملكة فرنسا السابقة بأكثر من 8 ملايين دولار
منوعات
وفاة الكاتب والصحفي محمد السنوسي الغزالي
ثقافة وفن
بيان منسوب لأمراء «بركان الغضب» يرفض قوانين الانتخابات ويضع شرطا لإجراء ...
ليبيا
بالدوين يقترح حضور الشرطة خلال تصوير أعمال تستخدم فيها أسلحة
ثقافة وفن
كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»
رياضة عالمية
إعادة إلزامية الكمامات بالمدارس في فرنسا
دولى
1.6 مليار دولار خسائر «طيران الإمارات» في 6 أشهر
اقتصاد
واشنطن تفرض غرامة على مصرف إماراتي حوّل 4 مليارات دولار من السودان
اقتصاد
49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات
ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنقاذ آلاف أكشاك الهاتف في بريطانيا من الزوال