اتفاق تجاري بين مجلس الأعمال الليبي وغرفة التجارة التشادية

وزير الاقتصاد والتجارة بحث خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل المناطق الحرة مع وفد تشادي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وقع مجلس رجال الأعمال الليبي وغرفة التجارة بجمهورية تشاد، الأربعاء، مذكرة اتفاق تجاري، بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب، وفق بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وعدد من رجال الأعمال.

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والتقى الحويج على هامش مراسم التوقيع وفد جمهورية تشاد، حيث استعرض خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل المناطق الحرة، وتنشيط تجارة العبور؛ بهدف توطين الصناعات وتنويع الاقتصاد الوطني، وطرح فرص استثمارية واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي تساهم في تحقيق التنمية المكانية.