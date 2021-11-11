زينينغا يستمع لرؤية ممثلي الأحزاب السياسية حول الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 12:01 صباحا
الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا. (البعثة الأممية)

استمع الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، إلى وجهات نظر قادة وممثلي الأحزاب السياسية بشأن العملية الانتخابية الجارية.

جاء ذلك خلال لقاء للمسؤول الأممي، اليوم الأربعاء، «في إطار اهتمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستمرار العمل مع الجهات الفاعلة الليبية»، وفق بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة على «فيسبوك».

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وأفاد بيان البعثة بأن «المشاركين عبّروا عن أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في استقرار ليبيا»، لكنهم «أعرب البعض عن مخاوفهم بشأن الحاجة إلى مزيد من الشمولية في الإطار الانتخابي وأهمية بناء توافق الآراء، بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان أمن المرشحين والناخبين».

وجدد ريزيدون زينينغا «التأكيد على الدور المهم للأحزاب السياسية في الجهود المبذولة لبناء نظام سياسي ديمقراطي في ليبيا»، مشددًا على أن «أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات توحد الليبيين وتحقق الاستقرار وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين».

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