مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: إردوغان لن يحضر مؤتمر باريس

إردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، 29 مارس 2021.(أ ف ب)

أبلغ مصدر دبلوماسي «بوابة الوسط»، مساء الأربعاء، بأنَّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لن يحضر مؤتمر باريس، المزمع عقده بعد غدٍ الجمعة.

ومطلع الشهر الجاري، قال إردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين في روما، إن أنقرة لن تحضر مؤتمر باريس، «الذي ستشارك فيه اليونان والكيان الصهيوني»، وفق قوله.

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ولدى عودته من القمة، أوضح الرئيس التركي: «لا يمكننا حضور مؤتمر في باريس تشارك فيه اليونان وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية، قلنا لماكرون إذا كانت هذه الدول ستحضر المؤتمر، فلا داعي لإرسال ممثلين خاصين».

يُنظِّم الرئيس الفرنسي مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا الجمعة، في باريس لإعطاء «دفع» أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدُّد التوتر بين المعسكرين المتنافسين في البلاد.