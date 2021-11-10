مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: إردوغان لن يحضر مؤتمر باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 10:37 مساء
إردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، 29 مارس 2021.(أ ف ب)

أبلغ مصدر دبلوماسي «بوابة الوسط»، مساء الأربعاء، بأنَّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لن يحضر مؤتمر باريس، المزمع عقده بعد غدٍ الجمعة.

ومطلع الشهر الجاري، قال إردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين في روما، إن أنقرة لن تحضر مؤتمر باريس، «الذي ستشارك فيه اليونان والكيان الصهيوني»، وفق قوله.

- تصريحات إردوغان بشأن مشاركة «إسرائيل» في مؤتمر باريس حول ليبيا تثير الغموض
- باريس تستضيف الجمعة مؤتمرا دوليا لدعم الانتخابات في ليبيا

ولدى عودته من القمة، أوضح الرئيس التركي: «لا يمكننا حضور مؤتمر في باريس تشارك فيه اليونان وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية، قلنا لماكرون إذا كانت هذه الدول ستحضر المؤتمر، فلا داعي لإرسال ممثلين خاصين».

يُنظِّم الرئيس الفرنسي مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا الجمعة، في باريس لإعطاء «دفع» أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدُّد التوتر بين المعسكرين المتنافسين في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ولي العهد الأردني يحضر تدريبات لقوات الصاعقة المصرية بقاعدة «المشير طنطاوي»
عربى
بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الغابون
رياضة محلية
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
بيع سوارين لملكة فرنسا السابقة بأكثر من 8 ملايين دولار
منوعات
وفاة الكاتب والصحفي محمد السنوسي الغزالي
ثقافة وفن
بيان منسوب لأمراء «بركان الغضب» يرفض قوانين الانتخابات ويضع شرطا لإجراء ...
ليبيا
بالدوين يقترح حضور الشرطة خلال تصوير أعمال تستخدم فيها أسلحة
ثقافة وفن
كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»
رياضة عالمية
إعادة إلزامية الكمامات بالمدارس في فرنسا
دولى
1.6 مليار دولار خسائر «طيران الإمارات» في 6 أشهر
اقتصاد
واشنطن تفرض غرامة على مصرف إماراتي حوّل 4 مليارات دولار من السودان
اقتصاد
49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات
ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
ليبيا
اعتماد الملاك الوظيفي لـ12 ألف عامل بجامعة طرابلس
ليبيا
كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة على خلفية أزمة الغواصات الأسترالية
دولى
المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين
ليبيا
نورلاند: ندعم غالبية الليبيين الراغبين في المشاركة بانتخابات سلمية 24 ديسمبر
ليبيا
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنقاذ آلاف أكشاك الهاتف في بريطانيا من الزوال