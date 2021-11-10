37 مركز اقتراع في سبها تشرع في توزيع بطاقة الناخب

توزيع بطاقات الناخب داخل أحد مراكز الاقتراع في سبها، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، فرج دحيرج لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن مراكز الاقتراع التابعة للمكتب تواصل توزيع بطاقة الناخب وإن العملية «تسير بشكل جيد دون أي عراقيل أو مشاكل» في يومها الثالث، مؤكدًا أن جميع مراكز الاقتراع التابعة للمكتب مفتوحة أمام المواطنين لاستلام بطاقة الناخب.

وأوضح دحيرج أن مكتب الإدارة الانتخابية في سبها يتبعه 37 مركز اقتراع، منها ثلاثة في وادي البوانيس ومركز مخصص للنازحين في المدينة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين بالدائرة الانتخابية سبها وصل إلى 86.516 ألف ناخب.

وأضاف منسق العمليات بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها، السنوسي الطاهر لـ«بوابة الوسط» أن المكتب شرع في استقبال ملفات المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل، حيث «تسير الأمور بشكل جيد حتى الآن»، مؤكدًا أنه يجري «التدقيق في ملفات المرشحين وإدخال معلومات المترشح للمنظومة من قبل موظفين مختصصين».

وأكد المنسق الأمني بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها، الرائد تامر علي لـ«بوابة الوسط» إعداد خطة محكمة من قبل مديرية أمن سبها لتأمين جميع المراكز الانتخابية من قبل أفراد الأمن لتفادي أية خروقات قد تحدث.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية 286 مرشحًا في التنافس العام والخاص حتى أمس الثلاثاء، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

توزيع بطاقات الناخب داخل أحد مراكز الاقتراع في سبها، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

توزيع بطاقات الناخب داخل أحد مراكز الاقتراع في سبها، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

توزيع بطاقات الناخب داخل أحد مراكز الاقتراع في سبها، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

توزيع بطاقات الناخب داخل أحد مراكز الاقتراع في سبها، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)