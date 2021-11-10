الكبير يشارك في القمة العالمية الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية بجدة

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في القمة العالمية الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية المنعقد في مدينة جدة (صفحة المصرف على فيسبوك)

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في القمة العالمية الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بين 9 و11 نوفمبر تحت عنوان: «تحول التمويل بعد الجائحة: ترسيخ وتوازن جديد بين المرونة والابتكار».

جاءت مشاركة الكبير بدعوة من محافظ البنك المركزي السعودي، وفق بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن محافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء تبادلوا الخبرات في ملتقى حوار جامع، أسفر عن عدة توصيات من شأنها مواكبة التحول الرقمي في مجال تمويل المشروعات.

وشارك في هذا الحدث العالمي محافظو البنوك المركزية لدول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإندونيسيا والكويت وعمان وباكستان وبنغلاديش ونيجيريا وفلسطين وموريشيوس، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية وبعض المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في القمة العالمية الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية المنعقد في مدينة جدة (صفحة المصرف على فيسبوك)

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في القمة العالمية الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية المنعقد في مدينة جدة (صفحة المصرف على فيسبوك)

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في القمة العالمية الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية المنعقد في مدينة جدة (صفحة المصرف على فيسبوك)