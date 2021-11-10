رئيس النيجر في فرنسا للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 09:53 مساء
رئيس النيجر محمد بازوم (الإنترنت)

يمثل رئيس النيجر محمد بازوم، بلاده في مؤتمر باريس حول ليبيا، إذ كان من أوائل الوفود التي وصلت العاصمة الفرنسية، أمس الثلاثاء، في زيارة عمل في العاصمة الفرنسية مثلما وصفتها الرئاسة النيجيرية.

ويشارك الرئيس بازوم، في المؤتمر الدولي حول ليبيا، المزمع عقده بعد غد الجمعة، وذلك قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات العامة التي من المفترض أن تنهي عقدًا من الصراع في البلاد.

وتوضح رئاسة النيجر أن «الوضع في ليبيا منذ انهيار الدولة في 2011 كان له تداعيات في جميع أنحاء منطقة الساحل مع انتشار شبكات تهريب الأسلحة والبشر والجريمة المنظمة».

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فيما تقول الرئاسة الفرنسية إن الهدف من المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، هو «دفع» أخير لانتخابات 24 ديسمبر ، مشيرة إلى أن «الانتخابات في متناول اليد. هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها واستقرار البلاد معلق عليها».

وأضافت الرئاسة الفرنسية، في بيان سابق، «لكن المعطلين يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية عن مسارها»، مشددة على أنه من الضروري بالتالي «جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجة الانتخابات».

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