لعمامرة يؤكد مشاركة الجزائر في مؤتمر باريس حول ليبيا

وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، مشاركة بلاده في مؤتمر باريس حول ليبيا، الذي سيعقد بعد غد الجمعة، لكنه نوه إلى أن «الظروف ليست مواتية» لمشاركة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، في المؤتمر وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال لعمامرة خلال تصريح صحفي في ختام مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، الذي أُقيم بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، إن «الظروف ليست كافية لمشاركته شخصيًّا (الرئيس عبدالمجيد تبون) في هذا المؤتمر رغم التزامه بدور الجزائر الفعال إلى جانب الأشقاء الليبيين، والدفع بالقضية الليبية إلى الحل السلمي والديمقراطي المنشود».

وأضاف لعمامرة في تصريحه الذي نقلته الوكالة الرسمية: «هناك عمل دبلوماسي متواصل، ورغبة الأشقاء الليبيين في أن تشارك الجزائر مشاركة فعالة في مؤتمر باريس، ونحن على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي المقرر في ليبيا».

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وأشار لعمامرة إلى أن الجزائر ترأس مجموعة دول جوار ليبيا، وعليه ستقوم بالتنسيق بينها، مردفًا: «في الواقع كان لاجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي، الدور الكبير في لم الشمل، ولم تنقطع منذ التئام الاجتماع، ونلاحظ سرعة وتيرة المشاورات الجزائرية - الليبية، في الأسابيع الأخيرة». مؤكدًا أن «التحضير الجوهري متوفر، وستكون الجزائر حاضرة وتؤدي دورها في التنسيق بين دول الجوار والتعاون مع الوفد الليبي».

وأصدرت الرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، بيانًا، قالت فيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون يحترم كثيرًا الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر، وأنه أبدى أسفه للجدل وسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة، متمنيًا مشاركة الرئيس عبدالمجيد تبون في مؤتمر ليبيا الذي سيعقد يوم الجمعة في باريس.

واعتبر لعمارة أن تصريح الإليزيه «يحمل أفكارًا معقولة، على اعتبار أنها تحترم الجزائر، تاريخًا وماضيًا وحاضرًا، وتحترم السيادة الجزائرية، ووصفت دور الجزائر بالأساسي والمهم، وأنها فاعل يقدر له دوره الإيجابي في المنطقة» وذلك على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.