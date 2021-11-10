المشري يبحث مع إردوغان في أنقرة مجريات الأوضاع في ليبيا

لقاء إردوغان والمشري بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، ومجريات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء إردوغان والمشري، في أنقرة اليوم، ضمن «زيارة رسمية» يجريها الأخير لتركيا، بحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم.

وأكد البيان أن إردوغان أبدى خلال اللقاء «استعداد تركيا لتقديم العون إلى ليبيا في جميع المجالات، حتى تصل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار والسلام».

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الرئاسة التركية أن المشري وإردوغان، التقيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووصل المشري إلى تركيا في وقت سابق اليوم؛ إذ التقى فور وصوله وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو؛ لبحث مستجدات الشأن الليبي.

وقال أوغلو في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أتمنى أن يعم ليبيا الاستقرار والازدهار والسلام، وسنواصل دعم إخواننا وأخواتنا الليبيين لهذه الغاية».

- إردوغان يلتقي المشري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة

وتأتي زيارة المشري إلى أنقرة بعد يوم من مشاركته في ملتقى طرابلس، الذي ضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجالس البلدية وعددًا من السفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا، لمناقشة الشأن الانتخابي.

ودعا المشري خلال كلمة له في الملتقى إلى «حراك سلمي مدني، واعتصامات سلمية» أمام مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي الدولة والنواب، والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ اعتراضًا على «قوانين الانتخابات المعيبة».