تشكيل لجنة ليبية - مالطية لتحديد الدورات التدريبية لأمن السواحل

وزير الداخلية خالد مازن، مع نظيره المالطي بايرون كامليري، 10 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

اتفق وزير الداخلية خالد مازن، مع وفد أمني مالطي، يضم نظيره المالطي بايرون كامليري، على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لتحديد الدورات التدريبية التخصيصة لصالح عناصر أمن السواحل في مجالات الغوص والإنقاذ وصيانة الزوارق، وتفعيل مركز تنسيق العمليات وتمكين ممثلي الوزارتين من المباشرة في مهامهم.

وشدد الطرفان، خلال اللقاء، على أن تشكيل اللجنة يضمن توحيد الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب عبر البحر، وتأمين الاتصال المباشر لتبادل المعلومات، بحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع مازن وكامليري، اليوم الأربعاء، بحضور المستشار الأول لوزير الداخلية المالطي، ريان سبانيول، ومدير الاستخبارات جو بوجيا، ونائب رئيس الجيش مارك مالية، فيما مثل وزارة الداخلية الليبية في اللقاء مدير مكتب الوزير العميد نور الدين أبو جريدة ، ومستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور خالد فلاح، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد البشير بالنور، ورئيس البعثة الليبية في مالطا والقنصل الليبي.

ولفت البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي تمت في طرابلس خلال شهر أبريل الماضي، فيما أكد الطرفان خلال اللقاء، أهمية التعاون الأمني المشترك بين البلدين وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث اللقاء أيضًا، سرعة العمل على تدشين مدرسة خاصة لنزع الألغام في طرابلس.