«الصحة» تدعم مركز عزل درنة بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي

دعم مركز عزل درنة بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، دعم مركز عزل درنة بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن ذلك يأتي في إطار حرصها على تأمين إمدادات كافية من الأكسجين الطبي لمراكز العزل والمستشفيات العامة والقروية والتخصصية.

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- مراكز العزل بالمنطقة الشرقية تتسلم خزان أكسجين متنقل

وفي 29 أكتوبر الماضي، دعمت وزارة الصحة مراكز العزل الصحي بالمنطقة الشرقية بخزان أكسجين متنقل يعمل مع مقطورة بسعة 24 ألف لتر، ومجهز بوحدة خاصة بتعبئة خزانات الأكسجين.

كما قدمت الوزارة في 31 أكتوبر محطة تعبئة أسطوانات أكسجين لمراكز العزل الصحي الممتدة من سرت إلى الواحات.