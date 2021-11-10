بالصور: افتتاح عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى «ابن سينا» الطبي سرت

افتتاح عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى «ابن سينا» الطبي سرت, 10 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

افتُتح اليوم قسم وعيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى «ابن سينا» التعليمي الطبي سرت، بعد إجراء الصيانة الكاملة له، وتزويده بعدد من الأجهزة الحديثة والمعدات الطبية التي وفرتها إدارة المستشفى للعيادة، لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الأنف والاذن والحنجرة.

حضر الافتتاح، عضو مجلس النواب عن مدينة سرت حسن الزرقاء، ومدير عام المستشفى الدكتور علي الزرقاء، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالمستشفى الدكتور عوض عبدالله، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية، ورئيس القسم والطاقم الطبي والطبي المساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

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واطلع الحضور على الأجهزة الحديثة، التي تضمها العيادة المتمثلة في حجرتين بكامل الأجهزة، حجرة للأخصائيين وحجرة للأطباء المقيمين.

فيما أكد مدير عام المستشفى، أن توفير هذه الأجهزة وتجهيز العيادة، يأتي في إطار سعي الإدارة لتوفير جميع الإمكانات والأجهزة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مضيفًا أن الإدارة تبذل جميع الجهود من أجل تطوير العيادات بالمستشفى وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

افتتاح عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى «ابن سينا» الطبي سرت, 10 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

افتتاح عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى «ابن سينا» الطبي سرت, 10 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

افتتاح عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى «ابن سينا» الطبي سرت, 10 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)