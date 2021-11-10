«الداخلية»: الإدارات الانتخابية أماكن حيوية يلزم حمايتها لحين الانتهاء من توزيع البطاقات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 07:00 مساء
مركبات شرطية تتبع وزارة الداخلية الأحد 24 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

أصدر وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، المنشور رقم «2» لسنة 2021، بشأن تأمين وحماية المواد الخاصة بالانتخابات والبطاقة الانتخابية للناخبين، مشددًا فيه على مكونات الوزارة بأن المفوضية العليا للانتخابات والمخازن الرئيسية والفرعية ومراكز الاقتراع بالإدارات الانتخابية، «أماكن حيوية يتطلب ويلزم تأمينها وحمايتها لحين الانتهاء من توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين».

وبحسب المنشور، فعلى رئيس الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، التواصل والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وغرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن بالمناطق والأجهزة والإدارات الأمنية ووضع الخطط اللازمة بشأن التأمين والحماية.

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والأحد، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من الإثنين، مؤكدًا أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل، كما أعلن بدء توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين.

فيما أعلنت المفوضية أمس شروط الترشح على مقعد رئيس الدولة، وكذلك شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب.

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