صنع الله يعد بحلول عاجلة للديون المستحقة على «طيران النفط» لشركة المناولة الأرضية

لقاء صنع الله مع مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية، ومستشاره. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله بالعمل «على إيجاد حلول عاجلة لملف الديون المستحقة على شركة «طيران النفط» لصالح الشركة الليبية للخدمات الأرضية، وذلك فور حصول المؤسسة على ميزانياتها التي لا تزال تعاني من عدم تسييلها.

جاء وعد صنع الله خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية، فتحي الدلعوب ومستشاره أيوب التقاز.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن اللقاء جرى خلاله بحث ومناقشة الديون المتراكمة على شركة طيران النفط لصالح الشركة الليبية للخدمات الأرضية.

ولم تحدد المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها قيمة الديون المستحقة كما لم تعلن تفاصيلها للشركة الليبية للخدمات الأرضية.