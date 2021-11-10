وزير التخطيط يستعرض مع سفير برلين أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتطوير البلديات

لقاء وزير التخطيط والسفير الألماني ببلدية بنغازي، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (بلدية بنغازي)

استعرض وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، فاخر بوفرنة خلال اجتماعه مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتطوير وتحديث البلديات الليبية.

وحضر اجتماع بوفرنة والسفير الألماني الذي عُقِد اليوم الأربعاء في بلدية بنغازي، كل من رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري، والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مانفرد هور ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الأعمال التي تقوم بها الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» بشأن برامج الحكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات وتطوير قطاع الصحة والبرامج الشبابية وريادة الأعمال والمشاريع الصغرى، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري وإدارة المُخلفات.

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وأضاف المصدر أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشاريع والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوربي والذي تُعتبر ألمانيا من أكبر مموليه.

كما ناقش الجانبان كذلك دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وأهمية وجودها لدورها الكبير في تنفيذ العديد من الأعمال في مجالات البنية التحتية المختلفة، بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

لقاء عميد بلدية بنغازي والسفير الألماني ببلدية بنغازي، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (بلدية بنغازي)

الحاضرين لاجتماع وزير التخطيط والسفير الألماني ببلدية بنغازي، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (بلدية بنغازي)

الحاضرين لاجتماع وزير التخطيط والسفير الألماني ببلدية بنغازي، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (بلدية بنغازي)