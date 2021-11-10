الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار في السوق الموازية

واصل سعر صرف العملة الأميركية ارتفاعه أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة، بينما استقر الجنيه الإسترليني.

وسجَّل الدولار الأميركي 4.95 دينار، مقابل 4.93 دينار، أمس الثلاثاء، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي عند 5.55 دينار، مقابل 5.54 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.65 دينار.

كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.53 دينار، والدينار التونسي عند 1.75 دينار في السوق الموازية. وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18)، 205 دنانير.