المنفي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 04:23 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت «منصة الرئيس» إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سيتوجه، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا في زيارة رسمية، عبر صفحتها على «فيسبوك».

ومن المقرر أن يشارك المنفي في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور الدول المشاركة في «عملية برلين» ودول جوار ليبيا.
وسيشارك في المؤتمر كل من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.

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ويهدف المؤتمر، وهو الثالث الذي تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ العام 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، بحسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا في طرابلس قبل أيام.

ولن يحضر القمة التي دعا إليها الإليزيه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، فيما ستمثل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الولايات المتحدة في المؤتمر الذي سيتم تنظيمه برئاسة فرنسية - ألمانية- إيطالية بالشراكة مع الأمم المتحدة، كما أعلنت باريس.

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