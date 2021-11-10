مسؤولة إيطالية: رئاسة ثلاثية أوروبية لقمة باريس للتأكيد على عقد انتخابات ليبيا في موعدها

نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولية الإيطالية، مارينا سيريني. (أرشيفية: آكي)

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، أن قمة باريس حول ليبيا ستُعقد برئاسة إيطالية ألمانية فرنسية مشتركة، للتأكيد على دعم المسار الانتخابي والحاجة لحل ليبي - ليبي شامل للأزمة الليبية.

وكشفت المسؤولة الإيطالية، خلال جلسة استماع صباح اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن القمة تهدف للتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت سيريني إن الهدف من قمة باريس هو الحفاظ على عقد الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر والبدء، أخيرًا، في عملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تماشيًا مع خطة العمل التي أقرتها مؤخرًا اللجنة العسكرية المشتركة.

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وشدَّدت سيريني على أن الاستقرار في شمال أفريقيا ضروري لضمان استقرار البحر المتوسط، مضيفة «في طرابلس، حضر اللاعبون الدوليون الرئيسيون مؤتمرًا عُقِد في 21 أكتوبر لأول مرة في ليبيا، وأعلنوا التزامهم بضمان عملية انتقال سياسي فعالة ضمن الإطار الذي حددته الأمم المتحدة».