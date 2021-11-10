«اجتماعي حوض مرزق» يرحب بقرار إنشاء بلديتي زويلة وتجرهي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 03:39 مساء
من اجتماع الدبيبة مع المجلس الاجتماعي لحوض مرزق، 10 نوفمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

رحَّب المجلس الاجتماعي لحوض مرزق، اليوم الأربعاء، بقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء بلديتي زويلة وتجرهي.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء المجلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أطلعوه على جهود المجلس الرامية إلى «عودة الأسر المهجرة بمنطقة مرزق»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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واستعرض أعضاء المجلس خلال اللقاء، «المتطلبات اللازمة لإعادة تأهيل المدينة لتحقيق عودة آمنة تضمن التعايش السلمي بين المكونات كافة».

ونهاية سبتمبر الماضي، قرَّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات جنوب غرب ليبيا، وذلك وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي، حسب القرارين رقم (420) و(423) لسنة 2021.

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