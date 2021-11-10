«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهمين اثنين في قضية المقابر الجماعية بترهونة

أحد المتهمين على ذمة قضية المقابر الجماعية في ترهونة، 9 نوفمبر 2021، (اللواء 444 قتال)

أعلن «اللواء 444 قتال» ضبط متهمين في قضية المقابر الجماعية بمدينة ترهونة.

وقبضت مفارز تابعة للواء على الشخص الأول، ويُدعى الفاهم مسعود يخلف، المتهم بارتكاب عمليات قتل وخطف، وأمّا الثاني ويُدعى محمد المختار السميعي، وشهرته «الزقزوق»، فهو متهم بخطف ثلاثة مواطنين، عُثِر على جثتي اثنين منهما في إحدى المقابر الجماعية، حسب بيان اللواء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وفي سياق آخر، أوقف عناصر اللواء مجموعات «تروِّج المخدرات والخمور وتمارس الحِرابة»، وقد أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وسبق أن أكد النائب العام الصديق الصور «توثيق» النيابة العامة «للانتهاكات» في ترهونة «نظرًا لخطورتها وجسامتها»، وذلك منذ توليها إجراءات التحقيق في «الانتهاكات المنسوبة إلى قادة وعناصر المجموعة المسلحة الموسومة بـ(الكانيات) منذ العام 2017 في ترهونة».

- الصديق الصور: تحقيقات النيابة العامة وثقت انتهاكات جسيمة في ترهونة

وأشار الصور إلى اتخاذ «جملة من الإجراءات الاحتياطية، على الأخص إصدار أوامر ضبط وإحضار في مواجهة عدد من قادة المجموعة وتابعيهم بتاريخ 13 نوفمبر العام 2017»، وهم يواجهون اتهامات بارتكاب «جرائم القتل، والاعتقال خارج إطار القانون، والخطف والتعذيب، والإيذاء الشخصي، وانتهاك حرمة المساكن».