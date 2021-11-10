بيان منسوب لأمراء «بركان الغضب» يرفض قوانين الانتخابات ويضع شرطا لإجراء الاستحقاق

شعار عملية «بركان الغضب». (أرشيفية: الإنترنت)

رفض بيان منسوب لعدد من أمراء وقوى عملية «بركان الغضب» قوانين الانتخابات الحالية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده شرط أن يكون على «قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق».



وأوضح البيان الصادر عن 23 من أمراء وقوى عملية «بركان الغضب»، ونشرته «قوة حماية طرابلس» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن رفض قوانين الانتخابات «لا يعني رفض مبدأ الانتخابات»، مشيرًا أن «من أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات»، موضحًا أن رفض هذه القوانين يرجع إلى «مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ومطعون فيها قانونيًا وغير مبنية على أي توافق سياسي».



وأكد البيان أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بـ«عرقلتها» أو «إفراغها من مضمونها»، لكنه شدَّد على ضرورة أن يكون الاستحقاق على «قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق»، ورأى أن هذه الخارطة «يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص».

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