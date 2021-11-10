بيان منسوب لأمراء «بركان الغضب» يرفض قوانين الانتخابات ويضع شرطا لإجراء الاستحقاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 02:14 مساء
شعار عملية «بركان الغضب». (أرشيفية: الإنترنت)

رفض بيان منسوب لعدد من أمراء وقوى عملية «بركان الغضب» قوانين الانتخابات الحالية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده شرط أن يكون على «قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق».

وأوضح البيان الصادر عن 23 من أمراء وقوى عملية «بركان الغضب»، ونشرته «قوة حماية طرابلس» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن رفض قوانين الانتخابات «لا يعني رفض مبدأ الانتخابات»، مشيرًا أن «من أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات»، موضحًا أن رفض هذه القوانين يرجع إلى «مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ومطعون فيها قانونيًا وغير مبنية على أي توافق سياسي».

وأكد البيان أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بـ«عرقلتها» أو «إفراغها من مضمونها»، لكنه شدَّد على ضرورة أن يكون الاستحقاق على «قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق»، ورأى أن هذه الخارطة «يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص».

- المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة

واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية «مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج»، وحض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على ضرورة «الالتزام بالحيادية وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».

وحمَّل البيان رئيس المفوضية ومن وصفهم بـ«مجموعة مجلس النواب المتواطئين معه ومن يدعهم داخليًا وخارجيًا» المسؤولية كاملة عن «العواقب الخطيرة التي قد تنسف بالكامل كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين».

ووقع على البيان كل من:
- محمود بن رجب
- عبدالغني الككلي، آمر جهاز دعم الاستقرار
- محمد الحصان، آمر «الكتيبة 166»
- مصطفى قدور، آمر قوة النواصي
- الصغير معيلف
- أسامة فكرون
- عماد بن سعيد
- عبدالرحيم بن سالم
- محمد العري
- عبدالحفيظ بزيز
- رمزي العزابي
- موسى مسموس
- عمر المشاي
- محمود الغصري
- عصام بوزريبه
- مختار الجحاوي
- صلاح المرغني
- محمد الباروني
- محمد بوشغاله
- أيمن أنديشه
- مصطفي سلطان
- محسن الهاميسي
- نجيب غباق

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالدوين يقترح حضور الشرطة خلال تصوير أعمال تستخدم فيها أسلحة
ثقافة وفن
كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»
رياضة عالمية
إعادة إلزامية الكمامات بالمدارس في فرنسا
دولى
1.6 مليار دولار خسائر «طيران الإمارات» في 6 أشهر
اقتصاد
واشنطن تفرض غرامة على مصرف إماراتي حوّل 4 مليارات دولار من السودان
اقتصاد
49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات
ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
ليبيا
اعتماد الملاك الوظيفي لـ12 ألف عامل بجامعة طرابلس
ليبيا
كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة على خلفية أزمة الغواصات الأسترالية
دولى
المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين
ليبيا
نورلاند: ندعم غالبية الليبيين الراغبين في المشاركة بانتخابات سلمية 24 ديسمبر
ليبيا
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة يونانية خارقة بقوة 3000 حصان