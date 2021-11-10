كلية القانون بجامعة سرت تنظم ورشة عمل حول الانتخابات المقبلة

ورشة عمل حوارية حول الانتخابات في كلية القانون بجامعة سرت، 10 نوفمبر 2021، (بوابة الوسط)

نظمت كلية القانون بجامعة سرت اليوم الأربعاء، ورشة عمل حوارية حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر.

وشارك في الورشة أساتذة قانون ومختصون، وتناولت قوانين الانتخابات والقواعد الضابطة لها، إضافة إلى استعراض جملة من القوانين الضبطية، والإجراءات الرادعة للمعرقلين، والمتجاوزين لها.

حضر الفعالية عميد الكلية الدكتور خليفة احواس، وأعضاء هيئة التدريس عمر عبدالله وسعد الشريف ومختار الشيباني، وممثل عن إدارة الدائرة الانتخابية سرت أكرم بلعيد، ومراقب العملية الانتخابية مدير فرع إدارة القضايا بسرت الدكتور عبدالمجيد قاسم.