انتشال 3 جثث مجهولة في ترهونة

فرق البحث خلال انتشال جثة في ترهونة، 10 نوفمبر 2021، (هيئة البحث عن المفقودين)

انتشلت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ثلاث جثث مجهولة الهوية في ترهونة.

وعُثر على الجثث في ثلاثة مواقع مختلفة بالمدينة، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الهيئة استمرار العمل في باقي البلاغات الواردة إليها.

والإثنين الماضي، استخرجت الفرق ست جثث مجهولة الهوية أيضًا من ثلاثة مواقع في طريق العبدلي بالمدينة.

كما كشف النائب العام الصديق الصور عن «توثيق» النيابة العامة «للانتهاكات» في ترهونة «نظرا لخطورتها وجسامتها»، وذلك منذ توليها إجراءات التحقيق في «الانتهاكات المنسوبة إلى قادة وعناصر المجموعة المسلحة الموسومة بـ(الكانيات) منذ العام 2017 في ترهونة».

- الصديق الصور: تحقيقات النيابة العامة وثقت انتهاكات جسيمة في ترهونة

وأشار الصور إلى اتخاذ «جملة من الإجراءات الاحتياطية، على الأخص إصدار أوامر ضبط وإحضار في مواجهة عدد من قادة المجموعة وتابعيهم بتاريخ 13 نوفمبر العام 2017»، وهم يواجهون اتهامات بارتكاب «جرائم القتل، والاعتقال خارج إطار القانون، والخطف والتعذيب، والإيذاء الشخصي، وانتهاك حرمة المساكن».

جانب من أعمال الفريق.

ملابس عثرت عليها الفرق.