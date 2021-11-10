المشري وتشاووش يبحثان آخر المستجدات في الشأن الليبي

المشري وتشاووش خلال لقائهما في تركيا، 10 نوفمبر 2021، (حساب وزير الخارجية التركي على تويتر)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو آخر المستجدات في الشأن الليبي.

جاء ذلك في تغريدة لأوغلو حول اللقاء الذي جرى في تركيا، وفق تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وقال أوغلو: «أتمنى أن يعم ليبيا الاستقرار والازدهار والسلام، وسنواصل دعم إخواننا وأخواتنا الليبيين لهذه الغاية».

وأمس الثلاثاء، دعا المشري إلى «حراك سلمي مدني، واعتصامات سلمية» أمام مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي الدولة والنواب، والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ اعتراضًا على «قوانين الانتخابات المعيبة».

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وحض، في كلمة خلال اجتماع بشأن الانتخابات في طرابلس، على «عدم المشاركة» في الاستحقاق المقبل سواء كناخبين أو مرشحين، قائلا إن «المجتمع الدولي يريد منح (المشير) خليفة حفتر فرصة أخرى عبر الانتخابات بعد أن خسر الحرب العسكرية»، مضيفا: «لا نؤمن بالعنف، ولجأنا إلى القضاء الذي أوصد أبوابه، ولجأنا إلى مجتمعاتنا المدنية».

بينما أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم مشاركة أنقرة مؤتمر باريس حول ليبيا، الذي سينعقد يوم الجمعة المقبل.

وأرجع إردوغان الامتناع التركي عن المشاركة إلى «حضور اليونان والكيان الصهيوني»، لكنه لم يبين ما إذا كانت المشاركة الإسرائيلية في المؤتمر، أم ستقتصر على منتدى باريس حول السلام الدولي الذي سيسبقه بيوم واحد.