مفوضية الانتخابات تصدر دليل الترشح للرئاسة

أصدرت إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لائحة ودليل الترشُّح للانتخابات الرئاسية.

ويشرح الدليل واللائحة النظام الخاص بانتخاب رئيس الدولة، ومن يحق له الترشُّح وما هي الشروط، ومتى وأين ومن يقدم طلب الترشح، وماهية النماذج المطلوبة والمستندات المرفقة بطلب الترشح، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء. للاطلاع على اللائحة والدليل اضغط هنا

كما يتناولان من يحق له الطعن أمام لجنة الطعون والكيفية، والقوائم النهائية وأين ومتى تعلن، ومتى يحق للمرشحين البدء بالحملات الخاصة بهم، ومتى عليهم الالتزام بالصمت الانتخابي، وما الأحكام والشروط العامة الواجب الالتزام بها، كما يتضمنان صورًا للنماذج المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

ويشملان أيضًا إجابات أسئلة منها: «إذا لم يظهر اسم المرشح في القوائم الأولية ما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة؟، وإذا ما قرر أحد المرشحين الانسحاب هل يجوز له ذلك؟».