597 إصابة جديدة و15 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية الصادرة الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 597 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1493 حالة شفاء، و15 حالة وفاة، و132 حالة حرجة.

وفي بيانه رقم «557»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، قال المركز إنه تسلم، الثلاثاء، 4447 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 3850 عينة، وإيجابية 597 عينة بنسبة 13.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 362 ألفًا و915 حالة بينها 311 ألفًا و473 شفاء ، و46 ألفا و201 نشطة، و5241 وفاة.

وتلقى مليون و589 ألفًا و598 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، و513 ألفا و516 تلقوا الجرعة الثانية.