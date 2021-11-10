حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 10 نوفمبر 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية، اليوم الأربعاء، فيما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض علي غالب مناطق الشمال.

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- حالة السماء: مغطاة جزيئًا بالسحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم خاصة على مصراتة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و24 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.

- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، و لا تتجاوز اليوم 21 درجة مئوية على غدامس، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.