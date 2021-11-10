حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 10 نوفمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 11:12 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية، اليوم الأربعاء، فيما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض علي غالب مناطق الشمال.

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- حالة السماء: مغطاة جزيئًا بالسحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم خاصة على مصراتة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و24 درجة مئوية على معظم المناطق. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر. 
- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على غالب المناطق.  

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا. 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، و لا تتجاوز اليوم 21 درجة مئوية على غدامس، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية. 
- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»
رياضة عالمية
49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات
ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
ليبيا
اعتماد الملاك الوظيفي لـ12 ألف عامل بجامعة طرابلس
ليبيا
كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة على خلفية أزمة الغواصات الأسترالية
دولى
المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين
ليبيا
نورلاند: ندعم غالبية الليبيين الراغبين في المشاركة بانتخابات سلمية 24 ديسمبر
ليبيا
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
تصريحات إردوغان بشأن مشاركة «إسرائيل» في مؤتمر باريس حول ليبيا تثير الغموض
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة يونانية خارقة بقوة 3000 حصان