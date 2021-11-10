السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 11:04 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

هبط متوسط سعر العملتين الأوروبية والبريطانية أمام الدينار خلال تعاملات السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

وانخفض سعر اليورو قرشًا إلى 5.27 دينار من 5.28 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.17 دينار مقابل 6.18 دينار أمس.

بينما ثبت سعر الدولار عند 4.55 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر متوسط سعر صرف اليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار، وهبطت الليرة التركية قرشًا مسجّلة 0.46 دينار.

وبالمثل لم يطرأ تغيير على سعر الدينار التونسي الذي سجّل 1.60 دينار، والدرهم الإماراتي 1.24 دينار، والريال السعودي 1.21 دينار.

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