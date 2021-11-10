6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في القبة

حملة تطعيم ضد كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، أمس الثلاثاء.

وأظهرت التحاليل سلبية سبع عينات، إضافة إلى شفاء ثلاثة مصابين حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجعت أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في القبة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعدما كانت تسجل ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من مطلع شهر سبتمبر، حينها ناشدت إدارة الخدمات الصحية الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.