انتشال 5 جثث مجهولة الهوية في بني وليد

موقع انتشال جثث مجهولة في بني وليد (الإنترنت)

انتشل فريق تطوعي في بني وليد، مساء الثلاثاء، رفات 5 جثث مجهولة الهوية، جرى دفنها منذ سنوات.

الجثث عثر عليها فريق متطوعين تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة، بطريق النهر الصناعي في منطقة فدراج شرقي بني وليد، بالتعاون مع مديرية الأمن.

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وقال عضو الجمعية حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط»: «بعد الكشف المبدئي تبين أنها دفنت منذ سنوات، نسبة إلى تحلل الجثث الموجودة بالموقع».

وأشار التويجر إلى أن الفريق نقل الجثث إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية.