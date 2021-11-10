المشري يبحث مع النائب العام الفساد المالي والإداري في القطاع العام

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقى النائب العام المستشار الصديق الصور بالعاصمة طرابلس. (المكتب الإعلامي للمجلس)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، النائب العام المستشار الصديق الصور بالعاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، جهود محاربة الجريمة المنظمة والفساد المالي والإداري في القطاع العام، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

- مسؤولون يقدمون إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد

وأفاد البيان بأن المشري «أشاد بجهود النيابة العامة الملحوظة في هذا الشأن، مؤكداً على دعمِ المجلس الأعلى للدولة الكامل للسلطة القضائية في إنجاز أعمالها على أكمل وجه».

وفي الأول من الشهر الجاري، قدّم عدد من المسؤولين إقرارات الذمة المالية لهم وأسرهم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.