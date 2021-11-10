مفوضية الانتخابات تصدر تعميما بشأن المؤهلات العلمية للمرشحين

شعارا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء الثلاثاء، عن تعليمات جديدة بشأن اعتماد المؤهلات العلمية للمرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتلزم المفوضية المرشحين للانتخابات والحاصلين على مؤهلات علمية صادرة من مؤسسات تعليمية التابعة للقطاع الخاص فيستوجب اعتمادها من مركز ضمان الجودة.

أما المؤهلات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العام «الدولة» فلا يستلزم اعتمادها من المركز الوطني لضمان الجودة، وفق تعميم المفوضية المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأمس الإثنين، أعلنت المفوضية أن إدارات المكاتب الانتخابية التابعة لها جاهزة لاستلام الصكوك المصدقة بقيمة المبالغ المنصوص عنها في القانون على المرشحين للانتخابات الرئاسية ومجلس النواب.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشُّح في انتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.

ووفق ما نشرت المفوضية اليوم، تقدم طلبات الترشح بالإضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يتم إلغاء ترشحه في جميع الدوائر، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.

وحدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى قفل باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.