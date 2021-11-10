المفوضية العليا: 155 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجمع الدوائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:02 صباحا
شعار الانتخابات البرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء الثلاثاء، أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية بلغ 155 مرشحًا في التنافس بنوعيه العام والخاص.

جاء ذلك في التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين، الصادر عن قسم تسجيل المرشحين التابع لإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشُّح في انتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.

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ووفق ما نشرت المفوضية اليوم، تقدم طلبات الترشح بالإضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يتم إلغاء ترشحه في جميع الدوائر، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.

وحدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى قفل باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.

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