الدبيبة يتابع مع ديوان المحاسبة إجراءات مشروعات الطرق والكهرباء واللقاحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 10:57 مساء
لقاء الدبيبة وشكشك، الأحد 9 نوفمبر 2021. (ديوان المحاسبة)

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خصص لمتابعة إجراءات تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالطرق والكهرباء بهدف وضع خطة معتمدة تضمن نجاح هده المشروعات، وفق ما أعلنه ديوان المحاسبة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للإتصال والشؤون السياسية، وعدد من مديري الإدارات المختلفة بالديوان.

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وأضاف ديوان المحاسبة أن اجتماع الدبيبة وشكشك جرى خلاله أيضا مناقشة ملف اللقاحات وآليات توزيعها بشكل مهني.

لقاء الدبيبة وشكشك، الأحد 9 نوفمبر 2021. (ديوان المحاسبة)
لقاء الدبيبة وشكشك، الأحد 9 نوفمبر 2021. (ديوان المحاسبة)
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