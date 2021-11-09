المنفي يستعرض مع السيسي مستجدات العملية الانتخابية والتحضير لمؤتمر باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 10:40 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في اتصال مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

قالت الرئاسة المصرية، مساء الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد دعم مصر عقد الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري، بناءً على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أكد خلاله السيسي أن الانتخابات «خطوة مهمة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر».

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي أكد «دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية».

سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة
كما أكد السيسي دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وذلك في إطار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية بها.

وأشار البيان إلى حديث المنفي عن موقف مصر الداعم لاستعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية في هذا الصدد.

مؤتمر باريس
ولفت بيان نشره المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن المنفي والسيسي بحثا آخر المستجدات السياسية، وتبادل وجهات النظر حول مؤتمر باريس، المزمع عقده خلال اليومين المقبلين.

وأشار البيان إلى أن المنفي ثمن الجهود المصرية في استضافة اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع ممثلي دول الجوار في القاهرة. كما نقل بيان المجلس الرئاسي إشادة السيسي بدور المجلس الرئاسي في تثبيت وقف إطلاق النار، وجهوده في المصالحة الوطنية، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة.

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