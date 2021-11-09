49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات

جلسة مجلس النواب يوم 25 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

أكد 49 عضوًا بمجلس النواب تمسكهم بضرورة التوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبين بمراجعة قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب المقبل، وفق بيان أصدره اليوم الثلاثاء.

كما أكد النواب الموقعون على البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» تأييدهم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها، مشددين على ضرورة «أن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، التي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص».

وحذر النواب الموقعون على البيان كذلك من أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية «هو مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج»، مطالبين «بإعادة مراجعة قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن مجلس النواب، وعرضها على قبة البرلمان للتصويت».

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وأوضحوا أن «مراجعة قوانين الانتخابات لا تعني رفض مبدأ الانتخابات»، معلنين رفضهم «تدخلات رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تغيير أو تعديل القوانين لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه مكونات الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي».

ونبه النواب في ختام بيانهم الليبيين «وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات تحت أي صورة كانت ودون وجود الحد الأدنى من مقومات نجاحها» إلى «أنهم تحت تأثير حملات إعلامية مضللة تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبًا في ليبيا». كما حذروا من «أن ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة.

نص البيان

بيان أعضاء مجلس النواب بخصوص الانتخابات

التاريخ 2021/11/9

في الوقت الذي رُحب فيه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بناء على رغبة الشعب الليبي العظيم ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي جمع الأطراف السياسية الليبية برعاية البعثة الأممية، وانبثقت عنه خارطة طريق واضحة الصلاحيات تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

وانطلاقًا من إيماننا العميق بأن الرجوع إلى إرادة الشعب الليبي في اختبار قياداته وسلطته التشريعية هو السبيل الوحيد للوصول إلى مزيد الأمن والاستقرار والرخاء وإنهاء كافة مظاهر التشرذم والانقسام.

وإذ نؤكد على ذلك ونحرص عليه، والتزامًا بمسؤولياتنا نحو شعبنا وحقه علينا في عدم السماح بتضليله أو التدليس عليه، ومن باب الحرص على إنجاح هذه العملية وتمامها على قدر من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، فإننا ندعو ونصر على ضرورة الالتزام بالآتي:

1- التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها.

2- التمسك بأن الانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المشار إليها، والتي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص.

3- الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج.

4- المطالبة بإعادة مراجعة قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن مجلس النواب؛ وعرضها على قبة البرلمان للتصويت.

5- مراجعة قوانين الانتخابات لا تعني رفض مبدأ الانتخابات.

6- رفض تدخلات رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تغيير أو تعديل القوانين لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه مكونات الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي.

وعليه،،

فإننا ننبه أبناء شعبنا وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات تحت أي صورة كانت ودون وجود الحد الأدنى من مقومات نجاحها، بأنهم تحت تأثیر حملات إعلامية مضللة تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبًا في ليبيا، وأن ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة، وللأسف الشديد من شخصيات وجهات تقدم نفسها على أنهم رجال دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية.

الموقعون على البيان:

1) فوزي النويري

2) محمد لينو

3) جلال الشويهدي

4) حسن جابه الله

5) عبد الغني الفطيسي

6) علي العيساوي

7) فرج عبد المالك

8) عمار الأبلق

9) الصادق الكحيلي

10) عبد الناصر نافع

11) أسامة الشعافي

12) على السباعي

13) كمال الشلبي

14) عبد المنعم بلكور

15) محمد راشد

16) سليمان الحراري

17) على المجدوب

18) الصادق إدریس

19) محمد الفارس

20) نعيمة دلف

21) أیمن سيف النصر

22) المبروك الخطابي

23) محمد عريفة

24) سالم قنان

25) بلخير الشعاب

26) طارق بوهيسة

27) إبراهيم مصباح

28) فتح الله السيعطي

29) مصطفى بقوشة

30) عبد السلام شوها

31) صلاح الزوبيك

32) عبد الوهاب زوليه

33) عبد النبي عبد المولی

34) سليمان سویگر

35) أسماء الخوجة

36) احفيظ اشنينة

37) عائشة شلابي

38) أسمهان بلعون

39) عماره شنبارو

40) أبوبكر سعيد

41) على التكالي

42) محمد الرعيض

43) عبد الله احنيش

44) عبد الحفيظ الصغير

45) نصر يوسف

46) مصعب العابد

47) طارق الأشتر

48) أكرم خليفة

49) الصديق حمودة