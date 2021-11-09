تبون يستقبل مبعوثي المجلس الرئاسي ويبحثون تعزيز التعاون

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 08:48 مساء
لقاء الكوني والحداد مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد، في إطار زيارة عمل للجزائر.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات، وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلنته الرئاسة الجزائرية في بيان.

ووصل موسى الكوني إلى الجزائر، مساء الإثنين، في زيارة سريعة التقى خلالها رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، الذي جدد «دعم الجزائر اللامشروط للأشقاء في ليبيا من أجل إنجاح مسعى التسوية السياسية». وشدد الأخير على أن «الحل يجب أن يكون سياسيًّا وليبيًّا، بواسطة آليات الحوار والمصالحة وسحب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية»، مشيرًا إلى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة «للاستحقاقات الليبية المقبلة، التي تستوجب العمل من أجل إنجاحها، وتهيئة جميع الظروف للقبول بنتائجها، وحشد الدعم الدولي اللازم لها بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها بما ينهي صفحة الخلافات، ويثمر مؤسسات موحدة بشرعية شعبية انتخابية تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وجميع دول الجوار».

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بدوره جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية) إبراهيم بوغالي، موقف بلاده الداعم لمسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. وشدد بوغالي على ضرورة بناء وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، والدفع بجهود المصالحة الوطنية حتى تعود ليبيا إلى مكانتها الإقليمية.

من جانبه، حث موسى الكوني الجزائر على مزيد الدعم لتحقيق الحل السياسي في ليبيا وإنجاز الانتخابات المقبلة في موعدها، وأكد خلال اللقاء أن «مواقف الجزائر المحايدة، والمؤسَّسة على الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا، وجهودها الحثيثة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية بهدف استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة الليبية، تؤهلها للعب دور محوري على جميع الأصعدة».

وكان الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري جدد مساندة بلاده للمساعي الصادقة والحثيثة لحل الأزمة الليبية ولم شمل الفرقاء بعيدًا عن التجاذبات والأجندات الأجنبية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إن شنقريحة، استقبل الإثنين، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، وتطرق معه إلى السياق الأمني الإقليمي.

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