سرقة 1700 متر أسلاك بدائرتي توزيع اسبيعة والمرقب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 07:23 مساء
أحد خطوط نقل الكهرباء التي تعرضت للاعتداءات والسرقة. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة 1700 متر من الأسلاك بدائرتي توزيع اسبيعة والمرقب، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد كبير من المنازل والمزارع، وكبد الشركة خسائر كبيرة.

وأوضحت الشركة في بيان أن خارجين عن القانون سرقوا 900 متر من أسلاك الضغط المنخفض من خط الجسر من محطة «30 بئر مروان»، بدائرة توزيع اسبيعة، مشيرة إلى أن الخط يغذي أربع آبار و19 منزلًا.

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وأضافت الشركة أن مجموعة أخرى من الخارجين عن القانون سرقوا أيضًا 800 متر من أسلاك الضغط المنخفض من خط السرجي، بدائرة توزيع كعام، التابعة إلى إدارة توزيع المرقب.

وتعاني الشبكة الكهربائية كثرة التعديات التي طالت مكوناتها في مختلف المناطق، وهو ما يؤثر بالسلب على كفاءة الشبكة، ويتسبب في انقطاع التيار عن المستهلكين، فضلًا عن الخسائر الفادحة للشركة.

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