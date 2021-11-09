مفوضية الانتخابات تنشر شروط الترشح لمجلس النواب

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشُّح في انتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.

ونصت الشروط على أن يكون المترشح:

1 - أتم 25 سنة من عمره يوم التسجيل.

2 - حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، معتمد من المركز الوطني لضمان الجودة.

3 - ألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له بذلك.

4 - ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره.

5 – أن يُزكَّى من قبل 100 ناخب من دائرته الانتخابية، ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه، ومصدقًا عليها من محرر عقود معتمد.

6 – قد أودع في حساب المفوضية العليا للانتخابات 500 دينار غير قابلة للرد، تؤول إلى الخزانة العامة، أو يُقدَّم صك مصدقًا باسم المفوضية.

7- يكون المترشح ملتزمًا بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.

8 - ألا يكون عضوًا في المفوضية أو موظفًا بأحد مكاتبها الانتخابية أو إحدى لجان الاقتراع.

ووفق ما نشرت المفوضية اليوم، تقدم طلبات الترشح بالإضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يتم إلغاء ترشحه في جميع الدوائر، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.

وحدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى قفل باب الترشح على منصب رئيس الدولة في 7 ديسمبر المقبل.

- ننشر نص كلمة عماد السايح لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الأحد، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من أمس الإثنين، مؤكدًا أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.