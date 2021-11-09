اعتماد الملاك الوظيفي لـ12 ألف عامل بجامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 05:26 مساء
جامعة طرابلس , (أرشيفية : الإنترنت)

اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الملاك الوظيفي لـ12 ألفًا و63 وظيفة بجامعة طرابلس، وفق نص القرار رقم 312 لسنة 2021، الذي نشرته الجامعة اليوم.

وبحسب المادة الثانية من القرار، لا يتم شغل الوظائف الشاغرة بالملاك المعتمد بأي طريقة من طرق شغل الوظائف إلا بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين بالجامعة وتوفُّر شروط شغل الوظائف المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، ويتم التسكين عن طريق إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية.

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من جانبها، هنأت الجامعة العاملين لديها باعتماد الملاك الوظيفي، موجهة الشكر لكل من شارك في الإعداد والتنظيم والإنجاز لهذا الاستحقاق، خاصة الشؤون الإدارية بجامعة طرابلس.

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