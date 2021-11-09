الكوني يؤكد استمرار الجزائر في دعم استقرار ليبيا بإجراء انتخابات نزيهة

لقاء الكوني والحداد مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، «استمرار دعم الجزائر لاستقرار وأمن ليبيا ووحدة ترابها»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه والوفد المرافق له الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما أكد الكوني خلال تصريحه أن الرئيس الجزائري «حريص على أن يعمل الشعب الليبي على تعزيز اللُحمة الوطنية في ليبيا استرشادًا بالنهج الذي سارت عليه بلاده وتجاوزت المحن التي مرت بها، وبالعزيمة والنضال الذي أنتج نخبًا سياسية استطاعت قيادة دفة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان، أملاً في نجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يمهد لاستقرار ليبيا حتى تنعم بالازدهار والتنمية».

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ووصل الكوني رفقة رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد وعدد من الضباط، إلى الجزائر صباح أمس الإثنين، في زيارة عمل التقى خلالها رئيس وأعضاء مجلس الأمة الجزائري.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المسؤولين الجزائريين أشادوا بالخطوات التي اتخذها الكوني فيما يخص ملف الانتخابات، وتأكيده إجراءها في 24 ديسمبر المقبل، معربين عن استعداد الجزائر لدعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته بإجراء الانتخابات في موعدها.

لقاء الكوني والحداد مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

الكوني والحداد خلال اللقاء مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أثناء ترحيبه بالكوني، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أثناء ترحيبه بالحداد، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)