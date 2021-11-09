بالصور: حملة تطعيم ضد «كورونا» للعاملين بموقع خزان النهر الصناعي أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 04:44 مساء
حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بموقع خزان النهر الصناعي في مدينة أجدابيا, 9 نوفمبر 2021. (النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة تطعيم ضد مرض فيروس كورونا للعاملين بموقع الخزان في مدينة أجدابيا.

وقال المكتب الإعلامي بالجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، إن حملة التطعيم جرت بموقع الخزان في مدينة أجدابيا، تحت إشراف الإدارة العامة للسلامة ومنع الخسائر، وبالتعاون مع مكتب الخدمات الصحية في مدينة أجدابيا حفاظًا على سلامة العاملين بالموقع.

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وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع مكتب الخدمات الصحية أجدابيا، على تخصيص الخميس المقبل، لتطعيم العائلات بالموقع كإجراء وقائي ضد مرض فيروس كورونا.

حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بموقع خزان النهر الصناعي في مدينة أجدابيا, 9 نوفمبر 2021. (النهر الصناعي)
حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بموقع خزان النهر الصناعي في مدينة أجدابيا, 9 نوفمبر 2021. (النهر الصناعي)
حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بموقع خزان النهر الصناعي في مدينة أجدابيا, 9 نوفمبر 2021. (النهر الصناعي)
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