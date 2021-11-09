المنفي يبحث مع سفير ألمانيا الاستعدادات للانتخابات والمشاركة في مؤتمر باريس

المنفي خلال لقائه سفير ألمانيا، 9 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، ومنها ملف الانتخابات المُزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وتناول اللقاء أيضًا مشاركة ليبيا في المؤتمر الدولي الذي سينعقد في باريس 12 نوفمبر المقبل، حول الاستعدادات لإجراء الانتخابات، بمشاركة الدول التي تسعى لاستقرار ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

وأشاد المنفي بدور ألمانيا في الملف الليبي، من خلال استضافتها مؤتمري برلين الأول والثاني، وتقديمها المقترحات الفاعلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جانبه، نوه أونماخت إلى جهود المجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، والدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها؛ تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي، وتسليم دفة البلاد لرئيس منتخب من قبل الشعب.

وأكد أن مؤتمر باريس حول السلام في ليبيا امتداد لمؤتمري برلين، كما أشار إلى أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ستشارك فيه.