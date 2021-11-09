اجتماع للحكم المحلي مع عمداء بلديات حول الاستحقاق الانتخابي

اجتماع وزارة الحكم المحلي مع عمداء البلديات حول الانتخابات، 9 نوفمبر 2021، (بوابة الوسط)

تعقد وزارة الحكم المحلي اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع عمداء مجالس بلدية في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس.

ويأتي الاجتماع في إطار النقاشات المجتمعية حول الاستحقاق الانتخابي، بحضور بعثات دبلوماسية لعدة دول، حسب مصدر لـ«بوابة الوسط».

عدد من الحضور في الاجتماع.

جانب آخر من الحضور.

جانب آخر من الحضور.