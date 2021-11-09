«نوفا»: النائب العام الليبي يزور روما الشهر المقبل

النائب العام الصديق الصور. (الإنترنت)

كشفت مصادر ليبية لوكالة «نوفا» الإيطالية، أن النائب العام الليبي الصديق الصور، سيتوجّه إلى إيطاليا في ديسمبر المقبل، لبحث «عديد المسائل المختلفة المطروحة على الطاولة مع النيابة العمومية في محكمة التعقيب العليا ومديرية مكافحة المافيا»، فضلاً عن ملف تبادل المسجونين بين الدولتين.

وبحسب ما نشرت الوكالة، كان من المفترض أن يحل الصور بروما في سبتمبر الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت لاحقًا.

وقالت الوكالة إن المباحثات ستركز على المساعدة القانونية المتبادلة، وآخر ما توصلت له تحقيقات النيابة العامة الليبية في مجال مجابهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يتضمن نتائج إجراءات التصدي لنشاط جماعات تنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

وأضافت الوكالة أن إيطاليا وليبيا تتفاوضان منذ فترة طويلة على اتفاقية لترحيل المتهمين المحكوم عليهم بالسجن، ويطالب الجانب الليبي بشكل خاص ببعض التعديلات على نص الاتفاق للسماح بترحيل أربعة لاعبين أحدهم نجل لعقيد في قوات المشير خليفة حفتر، هم علاء فرج المغربي، من نادي أهلي بنغازي، وعبدالرحمن عبدالمنصف وطارق جمعة العمامي، من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، كانوا قد أدينوا بالسجن منذ العام 2015 بتهم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.