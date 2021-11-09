القبض على متهم بسرقة سيارات بمنطقة الفعكات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 01:32 مساء
المتهم بسرقة سيارات بمنطقة الفعكات، 9 نوفمبر 2021. (مديرية أمن طرابلس)

ألقى مركز شرطة القوارشة القبض على متهم بسرقة سيارات المواطنين بمنطقة الفعكات إحدى ضواحي مدينة بنغازي والتي تقع غربها بـ12 كيلومترًا.

وتقدم المواطن «س. أ. ن» ببلاغ إلى مركز شرطة القوارشة يفيد بسرقة مركبته نوع «داوو» من أمام منزله وبها عدة ميكانيكا كاملة بمنطقة الفعكات، مشتبهًا بشخص يدعي «أ. ع. ب»، وفق بيان صادر، الثلاثاء، عن مديرية أمن بنغازي.

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وأشار البيان إلى تكليف أعضاء التحريات بالانتقال رفقة المشتكي إلى مكان الواقعة وهي قطعة أرض مهجورة بها سور، وفي أثناء تفقدهم للمكان وردت إليهم معلومات تفيد بأنّ المدعو «أ. ع. ب» خرج من منزله ويستقل سيارته الخاصة باتجاه عمارات القوارشة».

ومن ثم تم إعداد كمين محكم له وضبطه وبحوزته جزء من المسروقات والانتقال به إلى المركز، كما تم العثور على السيارة المسروقة داخل المزرعة المهجورة، وبالاستدلال مع المتهم اعترف بما نُسب إليه، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة.

سيارة مسروقة مضبوطة، 9 نوفمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مسروقة مضبوطة، 9 نوفمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)
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