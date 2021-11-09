نشرة طرح الأحمال في ليبيا اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 01:19 مساء
اللوحة الخاصة بالوحدة الأولى في محطة السرير الغازية، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال اليوم الثلاثاء، في أجنحة الشبكة الثلاثة (الغربي والجنوبي والشرقي).

جاء ذلك ضمن نشرة طرح الأحمال في عموم ليبيا التي نشرتها الشركة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021.

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيًا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

ليبيا تخطت أكثر من شهر بلا طرح أحمال، منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك مع بداية فصل الخريف وتقليل الأحمال الصيفية.

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

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